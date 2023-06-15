СК: в Нижегородской области тринадцатилетний подросток заболел в лагере и умер

13–летний подросток скончался в инфекционной больнице Нижнего Новгорода, куда его доставили из детского лагеря Арзамасского района с признаками недомогания и повышенной температурой. Об этом в четверг, 15 июня, сообщило Следственное управление СК по Нижегородской области на своем сайте.

В сообщении уточняется, что следственными органами СУ СК по области по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку качеству оказания медицинской помощи ребенку и своевременности его транспортировки в медучреждение, говорится в сообщении.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что несколько ребят почувствовали себя плохо в лагере «Лазурный» в Выксе Нижегородской области. Кроме того собеседник рассказал о выявлении стрептококковой инфекции в детском центре «Золотой колос» в Арзамасском районе. После чего СУ СК по Нижегородской области на своем сайте сообщило о начале доследственной проверки по факту отравления детей в оздоровительном лагере.