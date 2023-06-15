На ПМЭФ стартовал международный турнир по кикбоксингу

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня стартовал турнир по кикбоксингу «Кубок по кикбоксингу стран Шанхайской организации сотрудничества».

В нем примут участие спортсмены из России, Китая, Индии, Ирана и других стран, входящих в ШОС.

Всего запланировано 10 поединков. В главных из них сойдутся россиянин Владислав Туйнов и китаец Хаофэн Тан.

Ранее в этот день министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в утреннем забеге на открытии спортивной программы ПМЭФ. Забег был организован совместно с «Лигой героев». Полторы тысячи участников пробежали дистанцию 5 км, которая пролегала по Невскому проспекту и прошла через основные достопримечательности Санкт-Петербурга.

ПМЭФ-2023 проходит с 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.