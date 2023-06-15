Реклама
Прямой эфир
Экономика
Силуанов заявил об отсутствии доверия к доллару
Мир
Генпрокуроры России и Азербайджана подписали программу сотрудничества
Мир
Тело убитого в Турции болельщика ЦСКА доставят в Москву 16 июня
Экономика
Глава МИД Венгрии назвал Россию надежным поставщиком нефти
Мир
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Интернет и технологии
В России отметили переизбыток iPhone из-за снижения спроса
Экономика
Инвестиционная активность в России сохранилась на высоком уровне
Общество
Криминального авторитета Пичугина приговорили к пожизненному заключению
Экономика
В Кремле сообщили о планах Путина дать оценку экономике РФ на ПМЭФ
Наука и техника
Чернышенко рассказал о развитии искусственного интеллекта в России
Туризм
На ПМЭФ заключили первое СЗПК в сфере туризма
Общество
Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Москве
Сюжет:

Глава Минэкономразвития Решетников отметил хорошую динамику в импорте

Решетников: наблюдается хорошая динамика в импорте, растет потребительский спрос
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал 15 июня о хорошей динамике импорта в РФ.

«В целом импорт за апрель-май хорошую динамику показывает. Это говорит о том, что и потребительский спрос восстанавливается и импорт машин, оборудования, то, что касается инвестиционного импорта, тоже восстанавливается», — отметил министр.

Экономика адекватно реагирует на расширение спроса, подчеркнул Решетников. По его словам, задачей министерства остается поддержка инвестиционных процессов.

Он выразил надежду на то, что денежно-кредитная политика Центрального Банка останется сбалансированной.

«Нам прогнозировали падение, но мы удар выдержали»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — о растущих зарплатах, новых предприятиях и нехватке рабочих рук

Ранее в четверг заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в своем выступлении на ПМЭФ сообщил о восстановлении туристической отрасли в РФ. Несколько лет в этой сфере наблюдался спад из-за коронавируса.

По его словам, если в 2022 году в РФ было размещено 73 млн гостей в гостиницах, то к 2030 году в планах ведомства — поднять этот показатель до 140 млн.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023