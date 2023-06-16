Эксперт объяснил незаинтересованность большинства россиян в инвестициях в золото

Около 80% опрошенных россиян не понимают, как и зачем покупать золотые слитки, говорится в результатах опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», с итогами ознакомились «Известия» 16 июня. Исполнительный директор маркетплейса Ярослав Баджурак объяснил отсутствие заметного спроса со стороны широких масс населения.

Только 8% респондентов пользуются физическим драгоценным металлом как инструментом сбережения. Причем половина из них пока не готовы инвестировать в слитки и покупают инвестиционные монеты, выпускаемые Центробанком.

16% ответивших на вопросы россиян пока изучают возможности такого инвестиционного инструмента и рассматривают покупки драгметалла.

«Отсутствие заметного спроса на золото со стороны широких масс населения объяснимо — это дорогостоящий инструмент. Слиток или монета не являются инвестицией сами по себе, ведь инвестиционная составляющая заключается в весе драгоценного металла, из которого они произведены, и его стоимости», — рассказал исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Он напомнил, что цены на золото, как и в любой кризис, находятся на пиковых значениях.

«Кроме того, для массового сегмента инвесторов представляется сложным вопрос хранения золотого слитка и его последующей оценки для продаж. Большинство россиян, которые предпочитают иметь активы в осязаемом виде, продолжат хранить средства привычными способами — «под матрасом» или в виде ювелирных украшений, которые в кризисной ситуации всегда легко и просто сдать в ломбарды. Наименее консервативно настроенные вкладчики, не имеющие достаточных средств для покупки большого веса физического драгметалла, скорее всего, будут экспериментировать с вложениями в криптовалюты и ЦФА», — заключил Баджурак.

Ранее, 16 мая, вице-президент банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов рассказал «Известиям», что инвесторы рассматривают вложения в золото в основном как средство для защиты сбережений от ослабления курса рубля и высокой инфляции. При этом Кузавов уточнил, что в кредитной организации не ожидают в этом году «значимых сюрпризов от инфляции», и отметил, что рубль не выглядит избыточно крепким, поэтому в таких условиях спрос на драгметалл со стороны населения вряд ли будет существенно расти в этом году.