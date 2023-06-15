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Крупный пожар произошел в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Крупный пожар начался в районе проспекта Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, очевидцы в четверг, 15 июня, опубликовали видео с места инцидента.

Из кадров следует, что над очагом пожара поднимаются клубы черного дыма. Пожар, по словам свидетелей, возник в районе Ладожского вокзала.

Источник «Известий» уточнил, что загорелись старые дома кирпичной постройки в районе дома 44 на проспекте Обуховской Обороны.

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На месте работают пожарные, тушение огня продолжается.

Рано утром в четверг в Санкт-Петербурге огонь охватил шесть гаражных боксов. Пожар возник на Слободской улице, перекинулся с гаражей на деревья, но был оперативно потушен.

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