Крупный пожар произошел в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге

Крупный пожар начался в районе проспекта Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, очевидцы в четверг, 15 июня, опубликовали видео с места инцидента.

Из кадров следует, что над очагом пожара поднимаются клубы черного дыма. Пожар, по словам свидетелей, возник в районе Ладожского вокзала.

Источник «Известий» уточнил, что загорелись старые дома кирпичной постройки в районе дома 44 на проспекте Обуховской Обороны.

На месте работают пожарные, тушение огня продолжается.

Рано утром в четверг в Санкт-Петербурге огонь охватил шесть гаражных боксов. Пожар возник на Слободской улице, перекинулся с гаражей на деревья, но был оперативно потушен.