Деловые круги на ПМЭФ призвали развивать импорт из Латинской Америки

Деловые круги в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвали развивать не только экспорт в Латинскую Америку, но и импорт из нее.

Участники дискуссии, прошедшей 15 июня, отметили, что отношения России с регионом активно развиваются, однако связей на различных уровнях по-прежнему мало. Благодаря российским инвесторам заработали заводы, развивается ресторанный бизнес. При этом сохраняется слишком сильный перекос в сторону экспорта из России, что мешает созданию единой валюты.

Среди прочих направлений развивается туризм. На Кубе стала работать российская платежная система «Мир», благодаря чему можно снимать наличные деньги в банкоматах.

Ранее в этот день заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что до конца этого года банк увеличит число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов с 11 до 25, в том числе планируется запустить переводы в Индию и Турцию. Он уточнил, что сценарий трансграничных трансакций в индийских рупиях и турецких лирах будет идентичен существующим операциям по реквизитам в нацвалютах.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.