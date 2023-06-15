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Генпрокурор РФ провел встречу с армянским и азербайджанским коллегами

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Фото: Генпрокуратура РФ
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Генпрокурор России Игорь Краснов 15 июня провел переговоры c коллегами из Азербайджана Кямраном Алиевым и Армении Анной Вардапетян. Очередная встреча в трехстороннем формате состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе российской Генпрокуратуры.

Высоко оценивая обоюдную готовность к продолжению профессионального диалога, Краснов поблагодарил обе стороны за конструктивный подход к налаживанию дальнейшего взаимодействия и отметил, что проведение встречи в Таврическом дворце, где за прошедшие столетия состоялось много судьбоносных решений, дает все шансы на успех.

«Считаю крайне важным и нам продолжать поддерживать постоянные контакты, следовать курсу реализации достигнутых договоренностей для выполнения задач по обеспечению мира, безопасности и устойчивого экономического развития региона, стабилизации азербайджано-армянских отношений», — сказал Краснов.

Краснов также добавил, что он лично и военные прокуроры, дислоцированные на приграничной территории, продолжат оказывать необходимое содействие по обеспечению конструктивного взаимодействия между Баку и Ереваном. Первоочередной задачей в этом направлении он назвал недопущение эскалации напряженности.

Глава российского надзорного ведомства отметил, что такие мероприятия служат наглядным примером цивилизованного способа решения даже самых непростых задач, способствуют восстановлению законности и правопорядка, а также недопущению возникновения новых угроз безопасности в регионе.

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Мероприятие стало пятой по счету встречей, проведенной в подобном формате, начиная с 2021 года. Предыдущая трехсторонняя российско-армяно-азербайджанская встреча состоялась в Москве в декабре 2022 года.

Ранее в этот день в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла двухсторонняя встреча генпрокуроров России и Армении. На ней внимание было акцентировано на совместной работе по совершенствованию деятельности органов прокуратур двух стран. Краснов, в частности, указал на успешно проведенные в Ереване образовательные мероприятия для военных прокуроров с участием специалистов Военного университета Минобороны РФ.

Кроме того, на полях форума была подписана программа сотрудничества между Москвой и Баку на 2024–2025 годы. Документ предусматривает встречи по обмену опытом в сферах защиты социально уязвимых категорий населения, противодействия нелегальному выводу за рубеж цифровых финансовых активов, использования современных технологий в деятельности прокуроров и надзорной деятельности органов военной прокуратуры.

ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы этого года звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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