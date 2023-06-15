15 июня в рамках ПМЭФ эксперты обсудили самодостаточность в области цифровых технологий

Топ-менеджер Gallery рассказала, как российская наружная реклама стала импортонезависимой, а операторы превратились в IT-компании

По данным Admetrix, в 2022 году отрасль цифровой наружной рекламы (DOOH) выросла на 24%, а в I квартале 2023-го — более чем на 40%. Данными поделилась директор по диджитал-стратегии и маркетингу крупнейшего цифрового оператора наружной рекламы Gallery Марина Сурыгина в рамках ПМЭФ на сессии «Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточным в области цифровых технологий».

Эксперт отметила, что до 2020 года отрасль наружной рекламы стагнировала: практически все ПО было импортным. Первый вызов отрасли бросила пандемия: когда горизонт планирования кампаний сузился до месяцев и даже недель, потребность в цифровых размещениях стала особо острой. По окончании пандемии активная цифровизация продолжилась: в наружную рекламу пришли Big Data и другие продвинутые IT-технологии, широко используемые в интернет-продвижении.

По словам Сурыгиной, импортное ПО нуждалось в существенных доработках и было очень дорогим, поэтому рынок наружной рекламы перефокусировался на отечественные разработки. Их стали выпускать и операторы, и сетевые, и независимые агентства. Операторы наружной рекламы, в свою очередь, превратились из источника инвентаря в полноценные IT-компании, отметила Сурыгина. В частности, на рынке наружной рекламы появилось большое количество DSP-платформ.

Сейчас российские производители ПО для наружной рекламы участвуют в международных выставках и видят востребованность своих разработок за рубежом: технически они во многом превосходят зарубежные аналоги, поэтому экспортный потенциал налицо. Gallery как флагман цифровизации отрасли наружной рекламы также запускает собственные продукты. Один из последних — аппаратно-программный комплекс мониторинга рекламных конструкций. Его миссия — обезопасить экраны от кибератак.

«Наружную рекламу одновременно видят миллионы людей по всей стране, поэтому кибербезопасность в приоритете. Нигде в мире не было готового решения, способного в круглосуточном режиме отслеживать все элементы конструкции (компьютер, экран, камеру, WiFi-ловушку), оперативно их отключать и перезагружать. Поэтому Gallery разработал аппаратно-программный комплекс мониторинга рекламных конструкций», — рассказала Сурыгина.

Помимо задач в целях кибербезопасности, система распознает неработающие панели и следит за качеством изображения.

«Сама жизнь заставила нашу отрасль стать не только практически 100% технологически импортонезависимой, но и активно развивающей новые цифровые продукты и решения для рекламодателей и собственной безопасности», — подытожила Сурыгина.