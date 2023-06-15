Греф назвал условие для построения сильных национальных брендов в России

Одним из компонентов формулы построения сильного национального бренда в России является в том числе управление им как активом. Об этом в четверг, 15 июня, заявил глава Сбербанка Герман Греф на сессии «Отечественные бренды: новые возможности для роста» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Чтобы выращивать национальные бренды, нужно три вещи поставить базовой задачей <...> Это системное образование, бренд-ориентированная корпоративная культура и осознание бренда как актива, который обеспечивает возврат инвестиций», — сказал Греф.

Он также объяснил, почему в России мало локальных сильных брендов.

«Мы пришли к тому, что первая причина — это отношение к политике брендов в системе образования <...> у нас, к сожалению, в разы меньше уделяется этому внимания, чем в других странах. Кроме того, построение бренда требует постоянного фокуса, нужно уделять этому больше внимания», — добавил глава Сбербанка.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин

Ранее, 9 июня, российский лидер заявил, что нужно интенсивнее работать над общей маркой «Сделано в СНГ». Он уточнил, что неважно, как будет называться марка, главное, чтобы во всех странах СНГ развивалось эффективное взаимодействие.