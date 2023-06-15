Штормовое предупреждение объявили в Коми из-за заморозков

В Республике Коми в связи с прогнозируемыми заморозками объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА FlashNord сообщили в республиканском ГУ МЧС России.

Согласно данным синоптиков, с 16 по 19 июня местами по региону ожидается понижение температуры воздуха. В ночные и утренние часы столбики термометров могут опускаться до –2 градусов.

Как уточняет ИА «Комиинформ» со ссылкой на филиал ФГБУ УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», 16 июня заморозки ожидаются в Ижемском районе, 17–19 июня — по региону.

В спасательном ведомстве рекомендуют обеспечить защиту садовых насаждений и огородных культур, соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного отопления, а также не перегружать электрическую сеть.

13 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что резкое похолодание, вплоть до –3 градусов в ночное время, ожидается в ближайшие дни в 10 регионах России.