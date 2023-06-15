В ООН заявили о 70 случаях отклонения судов от маршрута в рамках зерновой сделки

Совместный координационный центр (СКЦ) зафиксировал около 70 случаев, когда суда, идущие в рамках зерновой сделки, отклонялись от коридора в Черном море, сообщает 15 июня офис координатора ООН.

В заявлении, которое приводит «РИА Новости», отмечается, что удаленный мониторинг возможен с помощью автоматической системы идентификации, которая передает местоположение морских судов в режиме реального времени.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не видит никаких позитивных перспектив по продлению зерновой сделки.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он также отметил, что сделка не будет продлена, если до 17 июля не заработает весь пакет договоренностей.

13 июня президент России Владимир Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки. Он отметил, что интересы страны не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.