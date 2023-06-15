Реклама
Прямой эфир
Экономика
Белоусов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики
Общество
Васильченко рассказал о принятых мерах на фоне массовых отравлений сидром
Мир
Гутерриш счел важной инициативу африканских стран по Украине
Интернет и технологии
НМГ и «Ростелеком» запустят новый онлайн-кинотеатр
Интернет и технологии
Кириенко рассказал о работе над повышением уровня IT-индустрии в России
Наука и техника
Вице-президент VK Тоболь рассказал о роли искусственного интеллекта в бизнесе
Мир
Песков оценил слова Шольца и Макрона о желании поговорить с Путиным
Мир
Генпрокурор РФ провел встречу с армянским и азербайджанским коллегами
Экономика
Чекунков отметил перспективы сотрудничества РФ и КНР в сфере сельского хозяйства
Мир
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Браудера от лица Порошенко
Мир
В ООН заявили о 70 случаях отклонения судов от маршрута в рамках зерновой сделки
Экономика
Глава Минэкономразвития Решетников отметил хорошую динамику в импорте
Сюжет:

В ООН заявили о 70 случаях отклонения судов от маршрута в рамках зерновой сделки

0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совместный координационный центр (СКЦ) зафиксировал около 70 случаев, когда суда, идущие в рамках зерновой сделки, отклонялись от коридора в Черном море, сообщает 15 июня офис координатора ООН.

В заявлении, которое приводит «РИА Новости», отмечается, что удаленный мониторинг возможен с помощью автоматической системы идентификации, которая передает местоположение морских судов в режиме реального времени.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не видит никаких позитивных перспектив по продлению зерновой сделки.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он также отметил, что сделка не будет продлена, если до 17 июля не заработает весь пакет договоренностей.

13 июня президент России Владимир Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки. Он отметил, что интересы страны не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Злак вопроса: что известно о будущем зерновой сделки
Россия не видит перспектив продления зерновой сделки, но продолжает консультации

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023