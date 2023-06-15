Криминального авторитета Пичугина приговорили к пожизненному заключению

Верховный суд Коми приговорил вора в законе Юрия Пичугина, известного в криминальных кругах как Пичуга, к пожизненному заключению. В пресс-службе суда 15 июня «Известиям» сообщили, что осужденному также назначен штраф в размере 3 млн рублей.

Лидера созданного авторитетом преступного сообщества Хадиса Азизова также приговорили пожизненно и оштрафовали на 2,5 млн рублей. Фигуранты будут отбывать наказание в колонии особого режима.

Другим участникам банды суд назначил сроки от семи до 24 лет со штрафами от 500 тыс. до 10 млн рублей.

Члены группировки Александр Егоров и Алексей Рохлин были оправданы. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.

Процесс над Юрием Пичугиным начался в 2019 году. Следственный комитет представил суду 311 томов уголовного дела.

На скамью подсудимых попал 21 человек.

Членам группировки вменили шесть убийств, многочисленные эпизоды похищений людей, мошенничеств, вымогательств, незаконного оборота оружия, бандитизма.

Суд счел доказанным, что в 1990 годы Пичугин создал преступную группировку, которая занималась вымогательством денег у бизнесменов. Средства шли на поддержку преступников, отбывающих заключение.