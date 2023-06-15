«Россети» помогут Вьетнаму в развитии магистральных линий электропередачи

«Россети» и Национальная корпорация по передаче электроэнергии Вьетнама EVNNPT решили возобновить стратегическое сотрудничество, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Представители компаний подписали меморандум о взаимопонимании.

Стороны договорились о взаимодействии по таким темам, как технологический обмен, цифровая трансформация, обучение персонала, охрана труда. Кроме того, «Россети» окажут содействие EVNNPT в работе по развитию магистральных линий электропередачи и высоковольтных межгосударственных электрических связей со странами региона.

Замгендиректора — главный инженер «Россетей» Евгений Ляпунов рассказал, что EVNNPT является одной из крупнейших электросетевых компаний Юго-Восточной Азии и партнером группы с 2017 года. «Компании объединяет не только общая инженерная школа, но и интерес EVNNPT к практическому применению опыта и разработок группы «Россети» в магистральных сетях Вьетнама. Отдельным направлением, как и до пандемии, будет подготовка технических специалистов на базе наших учебных центров. Кроме того, мы намерены оказывать содействие российским электротехническим предприятиям в выходе на этот преимущественно новый для них рынок», — отметил Ляпунов.

Вице-президент EVNNPT Ву Чан Нгуен сообщил, что вьетнамская госкорпорация отвечает за развитие и эксплуатацию 29 тыс. км ЛЭП и 186 подстанций 220-500 кВ. «Согласно планам нашего правительства, до 2030 года потребуются новые инвестиции в объеме около 15 млрд долларов США в строительство и модернизацию более 36 тыс. км ЛЭП и ввод более 169 тыс. МВА трансформаторной мощности. Для успешной их реализации EVNNPT необходимо сотрудничать с партнерами по всему миру, включая «Россети», по многим передовым направлениям», — подчеркнул Ву Чан Нгуен.

Ранее руководители вьетнамской компании посетили Центр подготовки персонала МЭС Северо-Запада и управляемую дистанционно подстанцию 330 кВ «Волхов-Северная», которая входит в состав Петербургского энергокольца.