АвтоВАЗ планирует прекратить выпуск Lada Granta после 2026–2027 годов

Российский производитель АвтоВАЗ планирует постепенно прекратить выпуск автомобилей марки Lada Granta после запуска в производство нового семейства Iskra. Об этом журналистам рассказал президент концерна Максим Соколов на брифинге в ходе ПМЭФ-2023.

Запуск производства намечен на конец 2024 года, уточнил он.

«Что касается перспектив Granta, — мы какое-то время сохраним ее производство, может быть переведя на другую линию, а может быть, даже оставив на одной. Но потом Granta, как и любая другая модель, отжив свой век, уходит в прошлое. Не хочу сказать в небытие, потому что это сегодня всё-таки это основной драйвер наших продаж», — отметил Соколов.

Ранее, 13 июня, агентство «Автостат» со ссылкой на исследование компании «Паспорт промышленный консалтинг» сообщило, что в период с 5 по 11 июня в России было продано 18 055 новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью в РФ по итогам второй недели месяца стала Lada Granta (реализовано 3641 машин).

В тот же день Соколов в ходе выставки «Евразия — наш дом» представил прогноз, согласно которому российский рынок автомобилей может достигнуть максимального показателя в размере 875 тыс. машин к концу 2023 года.