ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат

Военная ипотека ПСБ на первичном рынке переведена в цифровой формат. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума.

«Скорость, удобство и безопасность электронных сервисов для клиентов — это три главных, ключевых показателя, которые сейчас важны и для клиентов, и для банков. Та работа, которая сейчас ведется в рамках цифровизации проведения ипотечных сделок, решает все три вопроса. За последние несколько лет темпы роста ипотечного кредитования выросли в несколько раз — и это в том числе результат увеличения числа электронных ипотечных сделок. Все сделки военной ипотеки на первичном рынке у нас ушли в цифровой формат», — отметил Мигель Маркарянц.

По словам Маркарянца, у ПСБ есть предложения по повышению эффективности процедур в рамках ипотечных сделок, дополнительно ускоряющих процесс оформления сделок с жильем. ПСБ также активно взаимодействует с Росреестром и Росвоенипотекой по направлениям цифровизации ипотеки, обмена данными, автоматизации процессов электронного документооборота.

«В рамках решения задачи по обеспечению жильем военнослужащих ПСБ одним из первых предложил своим клиентам полностью цифровой сервис оформления военной ипотеки. В результате время оформления сделки для клиентов-военнослужащих сократилось до 5 дней. Помимо удобства для клиентов, такое упрощение процедур повышает интерес застройщиков к этому сегменту», — резюмировал Мигель Макарянц.