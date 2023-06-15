Реклама
Прямой эфир
Мир
Киев заявил о начатом расследовании применения бельгийского оружия в РФ
Армия
ВКС России нанесли удары по местам производства БПЛА на Украине
Мир
Тело убитого в Турции болельщика ЦСКА доставят в Москву 16 июня
Экономика
Глава МИД Венгрии назвал Россию надежным поставщиком нефти
Общество
Карчаа сообщил о состоявшейся ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Мир
Путин указал на интенсивность контактов России со странами Африки
Мир
Захарова предупредила о диктатуре Запада посредством цифровизации
Политика
Путин заявил о значимости отношений с Алжиром для России
Авто
Объявлены цены на кроссовер Livan X3 Pro
Мир
Посла Швейцарии в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за акции против Эрдогана
Мир
Британия, Дания, Нидерланды и США поставят Украине системы ПВО
Экономика
Количество проверок бизнеса в России сократилось в 2,6 раза

В Москве начал работу крупнейший онкологический форум

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице начал работу Московский онкологический форум — 2023. Его открыла Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. Во время пленарного заседания она отметила, что в настоящее время в столице завершается 100-процентное обновление инфраструктуры для лечения онкологических болезней.

«Онкология — одно из приоритетных направлений медицины для Москвы. За очень короткий срок была проведена глобальная трансформация. Наверное, нет ни одного примера ни в мире, ни в стране, где инфраструктурные изменения службы за несколько лет, бесспорно, составляют 100 процентов. Только вчера мы открыли новый центр имени А.С. Логинова. Мы отработали единые подходы к лекарственному обеспечению, кардинально изменили все процессы, сформировали клиентские пути и новые современные подходы к учету опухолей. Мы и дальше будем двигаться в русле самых современных мировых тенденций и трендов. Это искусственный интеллект, система поддержки врачебных решений и, конечно, переход на ценностно ориентированный подход, который помогает качественно менять медицину», — сказала Анастасия Ракова.

По ее словам, пациенты сегодня хотят иметь больше информации о своем диагнозе и прогнозе течения болезни, участвовать в процессе принятия решений о лечении. Для этого необходимо развивать профессиональные знания и навыки, поэтому в столице в ближайшее время организуют новую программу непрерывного обучения врачей, которая будет связывать теорию и практику, стандарт и результат.

За последние несколько лет в столице удалось создать единую онкослужбу на базе пяти якорных стационаров, выработать новые подходы к лекарственному обеспечению. В процесс решения повседневных задач начали внедрять телекоммуникационные технологии. Уже сегодня в инструментальных исследованиях используют искусственный интеллект, идет создание цифровой патоморфологии, внедряются системы поддержки врачебных решений.

В качестве спикеров на пленарном заседании также выступили главный уролог Москвы Дмитрий Пушкарь и заместитель директора по онкологической помощи Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова Людмила Жукова. Модерировал встречу Игорь Хатьков, директор МКНЦ имени А.С. Логинова, главный онколог Москвы, председатель Московского онкологического общества.

Московский онкологический форум продлится до 17 июня. Его участники узнают, какие инновационные технологии применяются в столичных онкоцентрах и каковы современные тренды в лечении онкозаболеваний. В заключительный день работы форум впервые смогут посетить все желающие.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023