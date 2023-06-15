В Москве начал работу крупнейший онкологический форум

В столице начал работу Московский онкологический форум — 2023. Его открыла Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. Во время пленарного заседания она отметила, что в настоящее время в столице завершается 100-процентное обновление инфраструктуры для лечения онкологических болезней.

«Онкология — одно из приоритетных направлений медицины для Москвы. За очень короткий срок была проведена глобальная трансформация. Наверное, нет ни одного примера ни в мире, ни в стране, где инфраструктурные изменения службы за несколько лет, бесспорно, составляют 100 процентов. Только вчера мы открыли новый центр имени А.С. Логинова. Мы отработали единые подходы к лекарственному обеспечению, кардинально изменили все процессы, сформировали клиентские пути и новые современные подходы к учету опухолей. Мы и дальше будем двигаться в русле самых современных мировых тенденций и трендов. Это искусственный интеллект, система поддержки врачебных решений и, конечно, переход на ценностно ориентированный подход, который помогает качественно менять медицину», — сказала Анастасия Ракова.

По ее словам, пациенты сегодня хотят иметь больше информации о своем диагнозе и прогнозе течения болезни, участвовать в процессе принятия решений о лечении. Для этого необходимо развивать профессиональные знания и навыки, поэтому в столице в ближайшее время организуют новую программу непрерывного обучения врачей, которая будет связывать теорию и практику, стандарт и результат.

За последние несколько лет в столице удалось создать единую онкослужбу на базе пяти якорных стационаров, выработать новые подходы к лекарственному обеспечению. В процесс решения повседневных задач начали внедрять телекоммуникационные технологии. Уже сегодня в инструментальных исследованиях используют искусственный интеллект, идет создание цифровой патоморфологии, внедряются системы поддержки врачебных решений.

В качестве спикеров на пленарном заседании также выступили главный уролог Москвы Дмитрий Пушкарь и заместитель директора по онкологической помощи Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова Людмила Жукова. Модерировал встречу Игорь Хатьков, директор МКНЦ имени А.С. Логинова, главный онколог Москвы, председатель Московского онкологического общества.

Московский онкологический форум продлится до 17 июня. Его участники узнают, какие инновационные технологии применяются в столичных онкоцентрах и каковы современные тренды в лечении онкозаболеваний. В заключительный день работы форум впервые смогут посетить все желающие.