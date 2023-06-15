Инспекция заинтересовалась монтажом кондиционера без страховки под Воронежем

Государственная инспекция труда в Воронежской области займется историей с рабочим, устанавливавшем кондиционер на 15-м этаже дома без страховки. Об этом сообщил в четверг, 15 июня, представитель инспекции.

Ранее в воронежских Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина в рабочей одежде, стоя на закрепленных к стене дома кронштейнах, принимает от коллеги кондиционер через окно и ставит его на нужное место.

«Будет устанавливаться организация, где работает этот человек. В случае установления данной организации будет проведен профилактический визит», — сказали в ведомстве «РИА Новости».

Там уточнили, что в настоящее время инспекция выясняет обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, кондиционер устанавливался в воронежском жилом массиве «Олимпийский».

В мае рабочий упал с высоты во время капитального ремонта кровли дома в Татарстане. От полученных травм потерпевший скончался на месте.