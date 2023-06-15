Евросоюз с апреля поставил Украине снаряды на €900 млн и до конца июля разместит контракты на производство новых боеприпасов для Киева, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 15 июня.



Боррель прибыл в Брюссель в качестве специально приглашенного лица на встречу министров обороны НАТО с представителями оборонной промышленности альянса.

«Это первая часть нашего плана по поставке боеприпасов из существующих запасов, к концу июля мы подпишем с промышленностью контракты на совместную закупку новых боеприпасов, организованных Европейским оборонным агентством», — поделился он.

Ранее, 20 марта, стало известно, что страны Евросоюза утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. В этот же день агентство France Presse сообщило, что государства–члены ЕС пришли к соглашению по плану снабжения Киева боеприпасами на €2 млрд.



Также сообщалось, что страны объединения намерены увеличить свои оборонные расходы к 2025 году на одну треть — на €70 млрд — по сравнению с €214 млрд в 2021 году.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.