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Рынок подержанных электромобилей в мае вырос на 62%

«Автостат»: рынок подержанных электромобилей вырос на 62% в мае
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В минувшем мае в России продали 1006 электрокаров с пробегом ― это на 62% больше по сравнению с результатом год к году. Об этом 15 июня сообщают аналитики «Автостата».

В последний месяц весны россияне купили 588 подержанных электромобилей Nissan (58%), 183 автомобилей Tesla (18%), а также 64 электрокара Hyundai. Оставшееся количество (171 шт.) распределилось между брендами, которых было продано менее 50 единиц каждый. Самые популярные модели электромобилей мая: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Hyundai Kona.

По словам экспертов, каждый седьмой автолюбитель, купивший электромобиль с пробегом в мае, проживает в Москве (139 ед.). Также в рейтинг самых популярных регионов вошли Краснодарский край (71 ед.), Иркутская область (69 ед.), Московская область (63 ед.) и Санкт-Петербург (50 ед.).

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15 июня аналитики составили портрет среднестатистического владельца электрокара, опираясь на данные платформы «Гараж Auto.ru». Среди пользователей электромобилей преобладает возрастная категория от 35 до 44 лет ― на таких автовладельцев приходится 38% от общего числа. Также треть от общего количества (33%) составляют более молодые владельцы электромобилей, в возрасте от 25 до 34 лет.

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