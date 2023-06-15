Украинские националисты выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе

Украинские националисты обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Волноваху в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило 15 июня представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В 16:40 по городу было выпущено три ракеты. Огонь велся из населенного пункта Селидово.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Днем ранее Вооруженные силы Украины выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Огонь велся из населенного пункта Карловка.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.