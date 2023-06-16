Фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест» пройдет более чем на 60 площадках

Фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест» пройдет в столице с 3 по 9 июля. Его действие развернется более чем на 60 площадках, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина. В фестивале примут участие технологические и креативные компании из России, Китая, Турции, Бразилии, Индии, Индонезии. В ходе фестиваля они покажут свою продукцию и проведут деловые переговоры.

«Событие объединит больше 1,5 тысячи компаний. Они представят такие направления креативных индустрий, как дизайн, издательское дело, разработка видеоигр, мода, исполнительское искусство, музыка, кино и анимация. Крупнейшие площадки фестиваля — ВДНХ, Винзавод, Парк Горького и „Зарядье“», — рассказала Наталья Сергунина.

Деловая программа фестиваля пройдет на территории московского инновационного кластера «Ломоносов». Ее участники обсудят развитие и перспективы в условиях санкционного давления и международное сотрудничество.

Для гостей фестиваля пройдет специальная культурная программа, которая будет включать в себя театрализованные представления, проекционные шоу, киносеансы, презентации, лекции, показы мод, экскурсии и мастер-классы. В Парке Горького, парке «Зарядье» и на Патриарших прудах с 3 по 9 июля будет работать пространство «Кинобульвар». Там москвичи и гости города увидят премьеры российских фильмов и сериалов, ленты из Таиланда и Южной Кореи и даже смогут поучаствовать в кастингах.

На ВДНХ, Гоголевском бульваре и в Новопушкинском сквере разместится «Площадь театров». Посетителям покажут спектакли в исполнении артистов из театров «Школа современной пьесы», «Мастерская Брусникина» и других.

В саду имени Баумана, Столешникове переулке и на Триумфальной площади появятся «Модные проспекты», где покажут свои коллекции отечественные и зарубежные дизайнеры. В «Книжном городе» в парке искусств «Музеон» и парке «Сокольники» можно будет найти лучшие российские и иностранные произведения разных лет.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.