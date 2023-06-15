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Захарова предупредила о диктатуре Запада посредством цифровизации

Захарова: Запад намерен построить цифровую киберпанк-антиутопию
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Фото: Росконгресс/Сергей Михайличенко
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Страны Запада пытаются построить цифровую киберпанк-антиутопию, реализуя самые мрачные сценарии, через дополнительную цифровизацию можно будет управлять людьми. Об этом 16 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе круглого стола по теме «Цифровая диктатура vs. цифровой суверенитет: проблемы, риски и возможности» на Петербургском международном экономическом форуме.

Она напомнила, что Запад уже развязал полномасштабную гибридную агрессию против России, а сейчас стремится к созданию глобальной цифровой диктатуры. При этом главные рычаги управления интернетом находятся именно на Западе, подчеркнула дипломат.

«Пользуясь тем, что там находятся основные рычаги управления интернетом, — а в юрисдикции недружественных стран, в первую очередь США, прописались все основные IT-монополисты, — Вашингтон санкционировал процессы, логическим завершением которых должна стать та самая глобальная цифровая диктатура», — сказала представитель МИДа.

Захарова предупредила, что своей цели западные страны пока не достигли, но у государств с развитием цифровизации появилось всё больше возможностей для установления диктатуры. Идеология доминирования, в том числе идея империализма, из стран Запада никуда не ушла.

«Что из этого следует? Цифровой диктат, то есть полная утрата государствами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую среду. То есть просто утрата контроля за процессами, которые сначала находятся в цифровой среде, а затем во всех остальных», — продолжила спикер МИД РФ.

Контроль за цифровой средой может повлечь за собой контроль за идеологией.

«Дополнительная цифровизация обеспечит через псевдокомфорт манкость, привлекательность, а дальше надо будет нажимать кнопки и управлять людьми», — заключила дипломат.

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В июне 2022 года спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков назвал маловероятным сценарий, при котором россияне остались бы без доступа к глобальной интернет-сети. Вместе с тем он указал, что, даже если произойдет что-то подобное, у правительства есть план действий.

Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в случае отключения России от европейских точек обмена интернет-трафиком РФ перенаправит потоки через Азию.

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