Тело убитого в Турции болельщика ЦСКА доставят в Москву 16 июня
Тело убитого в Турции болельщика московского футбольного клуба ЦСКА Вячеслава Нечипорчука транспортируют в Москву в пятницу, 16 июня. Об этом сообщила его жена Арина.
Женщина рассказала, что у нее получилось решить вопрос с перевозкой тела, футбольный клуб находится с ней на связи и оказывает помощь, отметило в четверг, 15 июня «РИА Новости».
Прощание с Нечипорчуком пройдет в субботу, 17 июня. Его похоронят на Рогожском кладбище в Москве.
О смерти россиянина в Турции стало известно 12 июня. В центре Стамбула у погибшего завязалась драка с пытавшимися похитить у него телефон. Преступники нанесли ему удары ножом в область сердца.
Полиция начала расследование, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. На данный момент два злоумышленника задержаны, еще двое находятся в розыске.
Нечипорчук прилетел в Турцию по работе, а также на финал Лиги чемпионов, заявил «Известиям» друг погибшего Вадим. По его информации, российский турист умер до приезда в больницу. У Нечипорчука осталась жена и маленький сын.