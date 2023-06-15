Глава ПСБ Фрадков предложил развивать инфраструктуру для долевого финансирования

Выступая на панельной сессии «Привлечение внебюджетного финансирования в реализацию проектов импортозамещения», которую банк ПСБ организовал в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума, председатель ПСБ Петр Фрадков предложил развивать дополнительные инструменты для привлечения долевого финансирования, в частности, в проекты, связанные с импортозамещением.

Как заявил Фрадков, в России сегодня создана сильная система кредитного финансирования бизнеса, в том числе в рамках мер государственной поддержки. Тем не менее, предприятия, в особенности МСБ, испытывают потребность формировании дополнительной инфраструктуры для привлечения долевого финансирования в качестве источника внебюджетных средств.

«По нашим оценкам, банковское кредитование — это только третья по востребованности и значимости статья финансирования предприятий МСБ, основная же часть финансирования приходится на собственные средства компании и средства акционеров. При этом, если говорить о внебюджетном финансировании, в том числе для проектов импортозамещения, то объемы привлечения частных инвестиций за последние два года несколько увеличились, но по-прежнему являются недостаточными», — заявил Фрадков.

В качестве возможного инструмента для привлечения внебюджетного финансирования спикер предложил создание специализированной платформы с упрощенным доступом к инвестиционным ресурсам и получению долевого финансирования. «От внедрения такой комплексной системы финансирования банки только выиграют, поскольку структура баланса компаний — заемщиков будет меняться в лучшую сторону», — резюмировал глава ПСБ.