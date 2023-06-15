Эксперт назвал реалистичными планы ВТБ запустить переводы в Индию и Турцию

Планы ВТБ до конца 2023 года запустить переводы в Индию и Турцию выглядят реалистичными, считает председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Об этом он рассказал «Известиям» 15 июня.

«С текущими ограничениям на SWIFT и другие универсальные платежные системы, в России всё большую популярность набирают специализированные решения», — отметил он.

Такие переводы представляют интерес как решения для юридических лиц, так и для физических — обе эти категории при хорошей реализации будут востребованы, добавил Достов.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников ранее в этот день на полях ПМЭФ-2023 сообщил о решении кредитной организации увеличить число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов с 11 до 25 до конца 2023-го. Ключевыми направлениями он назвал Индию и Турцию, с которыми у России налажены партнерские отношения.

За январь–май текущего года розничные клиенты кредитной организации сделали свыше 66 тыс. переводов за границу, что в 2,5 раза больше уровня за аналогичный период 2022-го. Банк прогнозирует, что по итогам 2023-го будет наблюдаться трехкратный рост числа таких операций.