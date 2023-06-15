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Киев заявил о начатом расследовании применения бельгийского оружия в РФ

Belga: минобороны Украины начало расследование применения бельгийского оружия на территории РФ
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Министерство обороны Украины проинформировало власти Бельгии о начале расследования случаев применения бельгийского оружия на территории России. Об этом 15 июня сообщило Belga.

По словам источников агентства, глава украинского минобороны Алексей Резников обсудил этот вопрос в ходе встречи с бельгийской коллегой Людивин Дедондер во время министерского заседания НАТО в Брюсселе. Резников заверил, что сообщит, когда выяснение обстоятельств закончится.

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Ранее, 9 июня, Дедондер сообщила, что ждет ответа от Украины до 15 июня. При этом она указала, что королевство не будет приостанавливать военную помощь. Всего страна передала Украине оружие на общую сумму €274 млн и обучила 700 украинских военных, а в будущем приступит к подготовке пилотов.

4 июня газета Le Soir сообщила, что МИД и минобороны Бельгии «при первой возможности» потребуют у Киева объяснений в ответ на опубликованные газетой The Washington Post данные о том, что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.

22 мая диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины совершила попытку проникновения на территорию Грайворонского округа Белгородской области. На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Было уничтожено порядка 70 боевиков.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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