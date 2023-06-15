Минюст начал проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента

Минюст организовал проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента, уведомил 15 июня замглавы ведомства Олег Свириденко в ходе заседания комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела Российской Федерации.

Как заверил Свириденко, проверка будет комплексной и открытой, ее инициировали после соответствующего запроса от депутата ГД.

«Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет», — цитирует Свириденко «РИА Новости».

В июле минувшего года российский президент Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Тогда ввели единый реестр иностранных агентов и установили порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

«Ельцин-центр» открыли в 2015 году в Екатеринбурге, на родине первого президента РФ. В состав центра включены музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях организовываются выставки, круглые столы, также проходят другие события.