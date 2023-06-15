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Карчаа сообщил о состоявшейся ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) состоялась. Об этом 15 июня сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Ротация прошла. Теперь у нас состав усиленный», — сказал он.

По словам Карчаа, Россия пошла навстречу пожеланиям агентства и в составе миссии будет четыре представителя. МАГАТЭ увеличило число инспекторов на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси объявил о разработке нового подхода к безопасности станции

Ранее в четверг ЗАЭС посетила делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, которому, в частности, продемонстрировали доказательства обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Директор станции Юрий Черничук показал главе МАГАТЭ обстрелянное здание насосной прудоохладителя.

В ходе визита Гросси отметил, что ситуация на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения генераторов достаточный.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр и затоплению более 30 населенных пунктов. Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов.

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