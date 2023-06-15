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Названы сроки ремонта провала асфальта на улице в Уссурийске

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Глубокий провал асфальтового полотна, который образовался посреди перекрестка улиц Ленинградской и Комсомольской в Уссурийске, отремонтируют не ранее 2024 года. Такие сроки обозначили после детального обследования проблемного участка, сообщается в официальном Telegram-канале администрации УГО.

О наличии ямы на дороге сообщили в администрацию местные жители. Проблемный участок проинспектировали специалисты отдела дорожного хозяйства, благоустройства и сетевых организаций. Они выявили поврежденную трубу коммуникаций, пишет ИА UssurMedia.

Оказалось, что труба не стоит на учете и за нее отвечает Служба единого заказчика-застройщика. Работники СЕЗЗ осмотрели провал в асфальте и пришли к выводу, что необходимо провести комплексные дорожно-строительные работы. Перечень таких работ на 2023 год уже определен, поэтому ремонт на аварийном участке перенесли на следующий год.

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