Лихачев сообщил, что «Росатом» планирует на следующей неделе провести встречу с руководством МАГАТЭ

Лихачев сообщил, что «Росатом» планирует на следующей неделе провести встречу с руководством МАГАТЭ

2023-06-15 16:47:50

2023-06-15 16:47:50

2023-06-15 16:47:50

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