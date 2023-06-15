Путин заявил, что контакты РФ со странами Африки интенсивны как никогда

Путин заявил, что контакты РФ со странами Африки интенсивны как никогда

2023-06-15 16:43:50

2023-06-15 16:43:50

2023-06-15 16:43:50

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru