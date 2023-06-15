ПСБ и ДНР договорились о сотрудничестве в целях развития экономики региона

ПСБ и правительство Донецкой народной республики договорились о сотрудничестве в сфере лизингового финансирования проектов в рамках приоритетных направлений развития экономики региона. Соглашение заключено в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Стороны, в частности, будут взаимодействовать при реализации социально-значимых, промышленных, транспортных, инфраструктурных и других проектов, направленных на развитие таких отраслей, как производство, строительство, транспорт, добыча полезных ископаемых. «Основной акцент будет сделан на приобретении автотранспорта и специализированной техники для предприятий, зарегистрированных или работающих на территории региона», — рассказали в ПСБ.

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что Донецкая народная республика «обладает высоким промышленным потенциалом, а одним из наиболее актуальных аспектов его успешной реализации является техническое переоснащение предприятий региона». «Глубокая экспертиза в сфере работы с крупными предприятиями в целом и в направлении лизингового финансирования в частности будут содействовать решению целого спектра задач по модернизации промышленной и транспортной систем ДНР», — подчеркнул Фрадков.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в свою очередь выразил уверенность в том, что механизм лизингового финансирования бизнеса «будет способствовать обновлению основных фондов и послужит повышению конкурентоспособности промышленной и сельскохозяйственной продукции региона».