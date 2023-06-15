Ливневый колодец установят в парке в Биробиджане

Ливневый колодец оборудуют городском парке в Биробиджане, чтобы ликвидировать лужу, которая регулярно образуется на его территории. Работы будут проведены в рамках благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии в четверг, 15 июня.

«Стали поступать вопросы через социальные сети по поводу большой лужи на заасфальтированной территории. Работы еще не завершены. Специалисты будут еще обустраивать ливневку, так что вода будет уходить» — сказал мэр Биробиджана Максим Семенов, его цитату приводит ИА EAOMedia.

В пресс-службе отметили, что в рамках благоустройства подрядчик уже уложил асфальт возле сцены, которую также будут ремонтировать. Кроме того, в парке установят детскую площадку. Работы планируется завершить до 31 июля включительно.