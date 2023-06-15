Глава «Росатома» указал на угрозу адресного нападения и прямого удара по ЗАЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев указал на угрозу адресного нападения и прямого военного удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление он сделал в четверг, 15 июня, на ПМЭФ.

«Мы понимаем, что в любой момент станция может быть подвержена адресному нападению», — заявил Лихачев.

По его словам, отсутствие артикулированной поддержки принципам МАГАТЭ со стороны властей Украины «фактически оставляет за ними право вести себя так, как они посчитают нужным, и это ничего хорошего станции не сулит».

«Ситуация стабильная, она под контролем <…>, но опасность военной угрозы и прямого удара по станции, в моем понимании, скорее возрастают в нынешних условиях», — сказал глава госкорпорации.

Он также сообщил, что «Росатом» планирует на следующей неделе провести встречу по ситуации на ЗАЭС с руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы планируем на следующей неделе провести очные консультации. Время, место и день уточняются», — сказал Лихачев.

Ранее в этот же день делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила ЗАЭС. Директор станции Юрий Черничук показал Гросси обстрелянное здание насосной прудоохладителя, которое находится на территории станции. Черничук подчеркнул, что по направлению прилета снарядов ясно, что здание обстреливалось с украинской стороны.

Кроме того, Гросси были продемонстрированы шандоры — затворы, которые отделяют пруд охладителя АЭС от полностью обмелевшего Каховского водохранилища. На сегодняшний день шандоры герметизированы и пруд «зациклен», отмечает корреспондент.

9 июня Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе.

За два дня до этого, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Россия будет предельно жестко отвечать на любые украинские атаки на ЗАЭС. Кроме того, представитель МИДа подчеркнула, что киевский режим, пытаясь диктовать свои условия, отверг предложенные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пять принципов по обеспечению безопасности ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.