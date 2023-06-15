Реклама
Прямой эфир
Мир
Депутаты народной партии Швейцарии бойкотировали выступление Зеленского в парламенте
Армия
ВКС России нанесли удары по местам производства БПЛА на Украине
Спорт
Новым поставщиком формы сборных России по футболу стала компания Jogel
Интернет и технологии
Российским разработчикам видеоигр помогут вывести свои продукты на рынки
Мир
Глава МАГАТЭ назвал достаточным уровень воды для охлаждения на Запорожской АЭС
Мир
Путин указал на интенсивность контактов России со странами Африки
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Политика
Путин заявил о значимости отношений с Алжиром для России
Авто
Geely объявила цены на новую версию кроссовера Atlas Pro
Мир
Посла Швейцарии в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за акции против Эрдогана
Общество
Ковальчук назвал суверенитет в АПК главной задачей государства
Армия
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
Сюжет:

Глава «Росатома» указал на угрозу адресного нападения и прямого удара по ЗАЭС

Глава «Росатома» Лихачев: опасность военной угрозы и прямого удара по ЗАЭС возрастает
0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Росатома» Алексей Лихачев указал на угрозу адресного нападения и прямого военного удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление он сделал в четверг, 15 июня, на ПМЭФ.

«Мы понимаем, что в любой момент станция может быть подвержена адресному нападению», — заявил Лихачев.

По его словам, отсутствие артикулированной поддержки принципам МАГАТЭ со стороны властей Украины «фактически оставляет за ними право вести себя так, как они посчитают нужным, и это ничего хорошего станции не сулит».

«Ситуация стабильная, она под контролем <…>, но опасность военной угрозы и прямого удара по станции, в моем понимании, скорее возрастают в нынешних условиях», — сказал глава госкорпорации.

Он также сообщил, что «Росатом» планирует на следующей неделе провести встречу по ситуации на ЗАЭС с руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы планируем на следующей неделе провести очные консультации. Время, место и день уточняются», — сказал Лихачев.

Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС
Под огонь ВФУ попали энергоблоки и один из спецкорпусов Запорожской атомной станции

Ранее в этот же день делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила ЗАЭС. Директор станции Юрий Черничук показал Гросси обстрелянное здание насосной прудоохладителя, которое находится на территории станции. Черничук подчеркнул, что по направлению прилета снарядов ясно, что здание обстреливалось с украинской стороны.

Кроме того, Гросси были продемонстрированы шандоры — затворы, которые отделяют пруд охладителя АЭС от полностью обмелевшего Каховского водохранилища. На сегодняшний день шандоры герметизированы и пруд «зациклен», отмечает корреспондент.

9 июня Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе.

За два дня до этого, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Россия будет предельно жестко отвечать на любые украинские атаки на ЗАЭС. Кроме того, представитель МИДа подчеркнула, что киевский режим, пытаясь диктовать свои условия, отверг предложенные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пять принципов по обеспечению безопасности ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023