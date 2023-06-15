Сотрудики ДПС спасли беременную косулю под Иркутском
Беременную косулю с травмой ноги спасли в Иркутской области несколько дней назад, сообщает в четверг, 15 июня, ИА IrkutskMedia со ссылкой на городской отдел пропаганды ГИБДД.
Двое сотрудников ДПС обнаружили животное раненое животное на въезде в областной центр. Предположительно, на косулю наехало транспортное средство.
Правоохранители погрузили пострадавшую в патрульную машину и доставили в питомник. Ветеринары выяснил, что косуля ждала потомство. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
В начале июня сообщалось, что молодого самца косули, обнаруженного жителями новосибирского Академгородка, выпустили в естественную среду обитания.