Сотрудики ДПС спасли беременную косулю под Иркутском

Беременную косулю с травмой ноги спасли в Иркутской области несколько дней назад, сообщает в четверг, 15 июня, ИА IrkutskMedia со ссылкой на городской отдел пропаганды ГИБДД.

Двое сотрудников ДПС обнаружили животное раненое животное на въезде в областной центр. Предположительно, на косулю наехало транспортное средство.

Правоохранители погрузили пострадавшую в патрульную машину и доставили в питомник. Ветеринары выяснил, что косуля ждала потомство. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В начале июня сообщалось, что молодого самца косули, обнаруженного жителями новосибирского Академгородка, выпустили в естественную среду обитания.