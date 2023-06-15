Увольнение по собственному желанию в 2023 году — все права и обязанности сотрудника

В жизни каждого сотрудника может наступить этап, когда он задумывается о смене места работы или в целом карьеры. В таком случае работник принимает решение о написании заявления на увольнение по собственному желанию. Какие права и обязанности есть у сотрудника и как правильно написать заявление на увольнение — читайте в материале «Известий».

Как уволиться по собственному желанию — обязанности сотрудника

О своем решении уволиться сотрудник должен уведомить работодателя не позднее, чем за две недели до даты прекращения трудовых отношений.

Письменно свои намерения работник должен подтвердить заявлением. Документ должен содержать:

ФИО руководителя;

ФИО и должность работника;

просьбу уволить его по собственному желанию;

дата увольнения;

дата написания заявления;

подпись.

Причину, по которой сотрудник намерен уволиться, уточнять не обязательно — достаточно будет формулировки «по собственному желанию». Заявление подается в отдел кадров.

Если у работодателя налажен электронный кадровый документооборот (ЭКДО), заявление можно направить по внутренним правилам ЭКДО.

Приказ об увольнении работодатель выпускает непосредственно в день прекращения трудовых отношений. При этом сотрудник обязательно должен быть ознакомлен с документом и заверить его подписью.

В некоторых организациях сотрудник перед увольнением также должен заполнить обходной лист — сдать помещение, инструменты, оборудование.

Сколько нужно отработать перед увольнением по собственному желанию

С момента предупреждения работодателя до увольнения сотрудника, в соответствии с законодательством, должно пройти две недели, однако стороны могут договориться между собой о сокращении срока отработки.

Отзыв заявления возможен в любое время до полуночи дня увольнения.

Увольнение по собственному желанию в 2023 году — компенсации и расчет

Днем увольнения считается последний день работы. Сотрудник получает все заработанные деньги по этот день включительно. Кроме того, работодатель обязан компенсировать ему отпускные за неотгуленные дни.

В случае болезни сотрудника в течение 30 дней после увольнения больничный лист обязан оплатить ему предыдущий работодатель. Подробнее о выплатах и компенсациях можно узнать в отдельном материале «Известий».

Запись в трудовой книжке делается непосредственно в день увольнения. При прекращении трудовых отношений сотрудник получает этот документ на руки. Кроме того, ему выдается расчетный лист за месяц увольнения и справка по форме 182н, которая содержит сведения о стаже, отпусках и больничных и позволяет рассчитать пособия у нового работодателя.

Чтобы подтвердить платежеспособность или право на стандартные вычеты у нового работодателя, необходимо также получить в бухгалтерии предыдущего места работы справку о доходах и налогах физлица. Наконец, сотрудник вправе запросить формы отчетности, подтверждающие его пенсионный стаж.

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