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Появились кадры приезда главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 15 июня посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС), передает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Делегация добралась с опозданием на сутки. Сообщалось, что Гросси отложил свой визит, чтобы дать украинской стороне больше времени на подготовку условий для безопасной ротации экспертов организации.

Гросси продемонстрировали извлеченную со дна трубу после осушения брызгальных бассейнов, которые являются частью системы охлаждения ядерного топлива. На ней были выявлены повреждения осколками. При этом, по словам корреспондента «Известий», опасности потери воды пока нет, так как гидроизоляция не пострадала.

Наряду с этим Ольков показал стену насосной станции ЗАЭС, которая также буквально изрешечена осколками от снарядов со стороны подконтрольной киевскому режиму.

Ранее в этот день делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Пресс-служба ЗАЭС подчеркнула, что это третий подобный визит. На станции работает несколько специалистов агентства, которые периодически меняются.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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Ранее, 9 июня, Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе. Эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

В тот день Гросси указал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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