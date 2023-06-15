В Уссурийске вывезли 10 куб. м мусора с нелегальной свалки

Несанкционированные свалки ликвидировали на поляне в районе улицы Резервной в Уссурийске. Это было сделано по поручению председателя городской думы Александра Черныша, сообщает в четверг, 15 июня, пресс-служба Думы УГО.

На нелегальную свалку обратили внимание жители микрорайона. После их жалобы в соцсети Думы УГО, по распоряжению председателя было вывезено около 10 куб. м бытовых отходов.

«Тесное взаимодействие уссурийцев, депутатов и администрации свидетельствует о том, что мы вместе делаем всё возможное для дальнейшего улучшения условий проживания в нашем городе. Надеюсь на сознательность жителей округа, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», — сказал Черныш, его цитату приводит ИА UssurMedia.

Как отмечает издание, в 2023 году на территории Уссурийского городского округа было устранено 45 несанкционированных свалок общим объемом 360 куб. м.

Ранее в июне «Известия» писали, что около 60–80% мусорных полигонов в России функционируют с серьезными нарушениями. При их создании и эксплуатации не соблюдались нормы законодательства.