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В ГД заявили о риске глобального экономического кризиса

Депутат Макаров: мировая экономика сейчас стоит на грани глобального кризиса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Мировая экономика на сегодняшний день стоит на грани глобального кризиса, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Об этом он сообщил в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 15 июня.

«Мы прекрасно понимаем, что сегодня <...> те процессы, которые происходят, ставят мир на грань глобального экономического кризиса. Поверьте, Credit Suisse или банки в США — это просто первая ласточка», — выразил мнение Макаров в интервью «РИА Новости».

При этом он подчеркнул, что эти процессы повлияют на российскую экономику, поэтому страна должна обезопасить себя и эффективно выстраивать свою экономику.

Сегодня в мировой экономике существует сразу несколько проблемных точек, например, в США и Европе выражают опасения в связи с возможным банковским кризисом после краха ряда крупных банков. Самыми заметными из них стали швейцарский Credit Suisse и американский Silicon Valley. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, наряду с этим растут проблемы с обслуживанием кредитов.

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Ранее, 17 мая, издание MarketWatch сообщило, что Илон Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний. По его словам, макроэкономическая ситуация будет сложной не менее года, однако затем произойдет разворот.

Тогда же доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в Евросоюзе наступит рецессия, а также подчеркнул, что произошедший рост процентных ставок в западных странах неприемлем и невозможен для нынешней экономической модели Европы.

До этого, в конце марта, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала наступивший 2023 год непростым для мировой экономики. По ее словам, глобальная экономика находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком.

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