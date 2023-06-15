В Эквадоре птица протаранила лобовое стекло самолета и застряла в нем

В Эквадоре огромная птица протаранила лобовое стекло самолета, пишет 15 июня газета Daily Mail.

Она застряла в стекле, лицо пилота и кабину самолета забрызгало кровью, при этом полет продолжился. Отмечается, что птица умерла в течение нескольких минут после столкновения.

«Видео командира эскадрильи Ариэля Вальенте стало вирусным, после того как он записал ужасающий инцидент в Винсесе, провинция Лос-Риос. На кадрах видны останки птицы и ее огромные когти, свисающие над пилотом, у которого всё лицо и униформа в пятнах крови, во время управления бортом он оставался невозмутимым», — говорится в сообщении издания.

Самолет оставшееся время сохранял устойчивость.

«Вид птицы пока неизвестен, но некоторые предполагают, что это был андский кондор с размахом крыльев до 10 футов», — сказано в материале.

16 апреля в Уральской транспортной прокуратуре сообщили о столкновении самолета с птицами. Superjet 100-95M авиакомпании «Россия» летел из Тобольска в Санкт-Петербург. Борт вернулся на аэродром вылета.