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Сийярто назвал невозможным обеспечить энергобезопасность Венгрии без ресурсов РФ

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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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Обеспечить Венгрии энергобезопасность невозможно без российский ресурсов. Об этом в четверг, 15 июня, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Если мы избавимся от российских энергетических ресурсов, то будет физически невозможно обеспечить надежные поставки ресурсов в Венгрию», — сказал он на сессии в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2023).

Также Сийярто отметил, что подготовка Европы к следующей зиме станет труднее, чем к прошлой. По его словам, в прошлом сентябре европейским странам значительную часть газа поставляла РФ. Пока нет гарантий, что следующая зима будет теплой, как в прошедшем году, уточнил он.

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О том, что глава МИД Венгрии посетит экономический форум в Санкт-Петербурге, который проходит с 14 по 17 июня, стало известно ранее 15 июня. По словам Сийярто, в рамках ПМЭФ пройдет обсуждение вопроса энергоснабжения страны. Дипломат уже в седьмой раз присутствует на форуме.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ПМЭФ посетят представители более чем 15 стран. Среди гостей форума в этом году числятся президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев.

Ранее, 13 июня, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ выступает за конструктивное взаимодействие со всеми странами, так как решать серьезные международные проблемы без России невозможно. Посол также отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с партнерами из СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и дружественных государств Европы для формирования объединенной повестки дня и укрепления международного права.

Венгрия неоднократно заявляла, что не поддерживает санкции против российской энергетики. Так, в декабре 2022 года венгерские власти выступили против девятого пакета санкций в отношении России. Перед этим Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи Евросоюза (ЕС) для Украины на €18 млрд, предложенный Еврокомиссией (ЕК) на 2023 год.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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