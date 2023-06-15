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Вузы оснастят первой в РФ цифровой системой комплексной безопасности

АО «ГЛОНАСС»: в РФ на основе российских технологий создали систему безопасности для вузов
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российские вузы оснастят первой в стране цифровой системой комплексной безопасности, разработанной Национальным исследовательским Томским государственным университетом и АО «ГЛОНАСС» на основе отечественных цифровых технологий с применением искусственного интеллекта. Соглашение об этом подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ–2023) губернатор Томской области Владимир Мазур, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании 15 июня.

Система уже была протестирована в одном из корпусов томского университета. Федеральное и региональное МЧС положительно оценили пилотную версию.

Как уточняется, в ее основе — специальные датчики индор-навигации и мобильное приложение, которые определяют местоположение студентов и преподавателей.

«Она оперативно оповещает о возникновении чрезвычайных ситуаций и формирует безопасный маршрут эвакуации из зоны происшествия. Вся информация через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС» поступает в ситуационный центр университета с возможностью за считанные секунды передачи экстренного сообщения в региональную службу спасения «112», — объяснили в компании.

Кроме того, она позволяет экстренным службам получить информацию на поэтажном цифровом плане здания о количестве людей, оказавшихся в зоне ЧС.

Райкевич отметил, что в рамках проекта используется инфраструктура и сеть связи госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая в среднем за 19 секунд передает вызов спасателям.

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Ранее, 13 марта, Минтранс сообщил о завершении в 85 регионах России интеграции государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112». Там отметили, что это позволит существенно сократить время с момента обращения в экстренные оперативные службы до момента оказания помощи.

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