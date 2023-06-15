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В Кремле прокомментировали заявление Подоляка о контрнаступлении ВСУ

Песков усомнился, что Подоляк владеет точной информацией о контрнаступлении ВСУ
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не министр обороны, и вряд ли он знает, началось ли контрнаступление. Об этом заявил в четверг, 15 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

Ранее в эфире телемарафона Подоляк заявил, что украинское контрнаступление еще не началось.

«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», — заметил Песков.

При этом украинский президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил начало контрнаступления во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Однако подробностей наступательной операции он не привел.

По данным российской стороны, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось 4 июня. Однако, как отметил 9 июня президент России Владимир Путин, за пять дней контрнаступления противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

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Позднее, на встрече с военными корреспондентами в Кремле 13 июня, Путин заявил, что потери российских военных при отражении контрнаступления ВСУ в 10 раз меньше, чем у украинских войск. Он также указал на то, что потери украинской армии «приближаются к катастрофическим». В частности, Путин сообщил, что по личному составу у украинских войск безвозвратных потерь 50 на 50 в отличие от России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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