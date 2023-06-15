ПСБ расширил сотрудничество по развитию сети банкоматов нового поколения

ПСБ и компания «Банковские и Финансовые Системы» договорились о расширении сотрудничества по развитию сети банкоматов нового поколения. Соответствующее соглашение подписано в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ также предусматривает совместную работу по интеграции нового оборудования в системы ПСБ.

Председатель банка Петр Фрадков заявил, что «наличие надежной, технологичной и безопасной платежной инфраструктуры имеет ключевое значение для конкурентоспособности экономики и повышения доступности финансовых услуг». «Внедрение разработок отечественных производителей способствует достижению технологического суверенитета и импортонезависимости, что соответствует стратегическим задачам государства», — подчеркнул он.

На площадке ПМЭФ представлен банкомат производства БФС с широким сверхтехнологичным функционалом. Устройство оснащено биометрической камерой и сенсорным экраном. Банкомат выполняет операции с банковскими картами и считывает штрих-коды. В нем установлен системный блок с центральным процессором «Эльбрус» и используется собственное ПО БФС. Устройство разработано при финансовой поддержке Минпромторга России в рамках реализации постановления правительства РФ.

Гендиректор БФС Артем Жилонов подчеркнул, что банкоматы компании — «уникальная российская разработка, которая в техническом плане максимально соответствует ожиданиям и потребностям рынка».