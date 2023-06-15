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СМИ сообщили о созыве Японией совета нацбезопасности из-за ракет КНДР

47NEWS: Япония проведет срочное заседание совета нацбезопасности из-за ракетного пуска КНДР
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Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
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Правительство Японии проведет срочное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) в четверг вечером, 15 июня. Об этом сообщил новостной портал 47NEWS.

Причиной для созыва заседания стал запуск Северной Кореей баллистической ракеты.

Ранее в этот день южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Информацию о запуске подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

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До этого, 12 июня, Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. С этой целью Сеул менее чем за год ввел односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.

2 июня на полях Совета Безопасности ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева призвала США предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с КНДР. Она выразила неуверенность в том, что Вашингтон «действительно готов к конструктивным дискуссиям» с Пхеньяном.

В конце мая Международная морская организация (ИМО) впервые приняла на 107-й сессии Комитета по безопасности на море (MSC) в Лондоне резолюцию, осуждающую пуски ракет КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства, и призвала соблюдать правила, включая предоставление уведомления перед любыми ракетными испытаниями.

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