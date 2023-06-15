Оппозиция Южной Кореи заявила о незаинтересованности в ухудшении отношений с РФ

Сеул не заинтересован в ухудшении отношений с Москвой и Пекином. Об этом в четверг, 15 июня, заявил председатель ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Южной Кореи Ли Чжэ Мён на мероприятии по случаю 23-й годовщины первого межкорейского саммита.

«Я обеспокоен, что наши отношения с Китаем и Россией, которые являются одной из центральных опор мира и стабильности на Корейском полуострове, стремительно ухудшились. Это противоречит интересам Республики Корея в сфере экономики и безопасности и закончится их сближением с Северной Кореей», — приводит слова политика Yonhap News слова политика.

Ранее, 25 мая, посол РФ в Сеуле Андрей Кулик заявил, что Южная Корея посылает сигналы о готовности улучшить двусторонние отношения Сеула и Москвы, однако сейчас они заморожены. Дипломат указал, что в гибридной войне Запада с Россией Южная Корея заняла позицию западных стран.

Еще 20 апреля агентство Yonhap сообщало, что Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильности в отношениях с Россией. Решение о предоставлении военной помощи киевскому режиму не ограничено национальным законодательством. Однако его принятие зависит от действий Москвы.

При этом 25 мая глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён заявил, что Сеул в перспективе может поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы. Однако в настоящее время четких планов сделать это у страны нет.

Кроме того, как сообщало агентство Yonhap, в Сеуле решили ужесточить экспортный контроль над основными отраслевыми товарами в отношении России и Белоруссии. Ограничения начали действовать с 28 апреля.