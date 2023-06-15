Строительство дюкера через реку Дон начнется в Ростове-на-Дону в июле
В Ростове-на-Дону в июле начнется строительство канализационного дюкера под руслом реки Дон. Работы пройдут в районе Западного железнодорожного моста.
До конца 2023 года планируется проложить трубопровод диаметром 1 тыс. мм общей протяженностью порядка 11,5 км. Работы будут проводить и на земле, и под водой.
Из-за строительства придется ограничить движение транспорта на улице Всесобюзной, на участке от улицы Портовой до улицы Нозадзе. Ограничения будут действовать в период с 1 июля по 29 августа.
Канализационный дюкер должен стать дублером ныне действующего коллектора, который несет сточные воды из Советского и Железнодорожного районов к очистным сооружениям.
Строительство дюкера оценивается в 1,8 млрд рублей, пишет RostovGazeta.