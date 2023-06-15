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Папу римского Франциска выпишут из больницы 16 июня

ANSA: папа римский будет выписан из клиники Джемелли 16 июня
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Папу римского Франциска выпишут из римской больницы имени Агостино Джемелли 16 июня. Ему провели операцию на брюшной полости, информирует 15 июня итальянское агентство Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Медицинский персонал сообщает, что папа Франциск хорошо отдохнул за ночь. <...> Биохимический анализ крови в норме», — заявил Бруни.

Он подтвердил выписку понтифика.

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Полостная операция, третья по счету у Франциска, была успешно проведена 7 июня под общим наркозом. Хирургическое вмешательство длилось три часа. 86-летнему папе римскому удалили грыжу, которая возникла на рубце в результате предыдущей операции на брюшной полости, перенесенной им в июле 2021 года. Тогда Франциску удалили 33 см кишечника. Как и два года назад, ее провел профессор медицины Серджо Алфиери.

В мае прошлого года папа римский из-за проблем с правым коленом впервые был вынужден прибегнуть к передвижению на публике в кресле-каталке. Понтифик уже много лет страдает из-за артроза, который мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах и заставляет передвигаться пешком только на небольшие расстояния.

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