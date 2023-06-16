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Эндокринолог перечислила признаки переизбытка соли в рационе

Эндокринолог Афонина: на переизбыток соли в организме могут указывать жажда, слабость и отеки
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Соль необходима человеческому организму, однако ее переизбыток может грозить серьезными проблемами со здоровьем. О том, по каким признакам можно понять, что соли в организме слишком много, «Известиям» 16 июня рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Армине Афонина.

«При переизбытке соли в организме могут появиться жалобы на сухость во рту, жажда, общая слабость, дискомфорт в поясничной области, отеки, повышенное артериальное давление (выше 140/90 мм рт. ст.), нарушение концентрации внимания, учащенное мочеиспускание, головные боли, усиление аппетита, что, в свою очередь, приводит к появлению избыточной массы тела и ожирению», — рассказала Афонина.

Она отметила, что при повышенном потреблении соли в организме начинает задерживаться жидкость, усиливаются отеки, повышается объем циркулирующей крови. Всё это, по словам врача, может привести к развитию артериальной гипертонии, которая, в свою очередь, оказывает негативное влияние на работу сердца. На этом фоне орган начинает работать с удвоенной силой, что со временем приводит к его повышенному изнашиванию. В связи с этим риски инфарктов и инсультов с годами увеличиваются.

Так же избыточное потребление соли, как рассказала эндокринолог, может привести к нарушению функционирования почек, появлению камней в мочевыделительной системе, нарушению фосфорно-кальциевого обмена, который влечет за собой риск развития остеопороза.

«Я рекомендую минимизировать в рационе фастфуд, колбасы, копчености, консервы, мясные полуфабрикаты, маринованные продукты, снеки, чипсы, соевый соус, кетчуп, майонез, жирные соусы и соленые сорта сыра. Продукты в процессе приготовления лучше не солить, а использовать разнообразные специи (куркума, хмели-сунели, кориандр и т.д.). Полезнее будет немного подсаливать уже готовое блюдо йодированной солью. Следите за своим здоровьем и питанием, а профилактика всегда лучше, чем лечение!» — подытожила Афонина.

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