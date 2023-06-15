Умер олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев умер на 77 году жизни, сообщает источник «Известий» в четверг, 15 июня.



Уточняется, что вечером, 14 июня, 76-летнему заслуженному мастеру спорта СССР вызвали бригаду скорой помощи, он находился без сознания. Спортсмен скончался до приезда медиков.



Шмелев победил на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене в составе сборной СССР в командном зачете. Также он является двукратным чемпионом мира в команде. Спортивную карьеру он завершил в 1981 году.